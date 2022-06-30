Столтенберг: НАТО "заботится о том, чтобы ядерное устрашение работало"

НАТО размещает всё больше оружия возле российских границ, западные силы быстрого реагирования резко увеличиваются. Причины этому назвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel.

На саммите в Мадриде НАТО дало понять Москве, что Запад продолжит поддерживать Украину всеми силами. Кроме того, будет сделано всё, чтобы территория и члены НАТО были под защитой. Для этого будет принята стратегическая концепция, заявил Столтенберг.

"Мы уже увеличили число так называемых групп быстрого реагирования в Восточной Европе с четырех до восьми. Сейчас в регионе 40 тысяч солдат находятся под командованием НАТО. Мы будем и дальше расширять наше присутствие, а также складировать больше военного снаряжение на местах рядом с Россией, чтобы в случае конфликта иметь его под рукой. Насколько это важно, показал ход военных действий на Украине. Людей можно переместить быстро, а тяжелое вооружение — нет", — говорит глава НАТО.

Что касается ядерного вооружения России, Столтенберг противопоставил ему свои ядерные силы, которые постоянно модернизируются:

"Мы всегда заботимся о том, чтобы ядерное устрашение работало. Но мы не намереваемся размещать атомное оружие в Восточной Европе".

Однако Столтенберг выразил надежду на то, что когда-нибудь РФ и НАТО вновь смогут говорить о контроле вооружения, ведь обеим сторонам нужны каналы коммуникации. А война между Россией и альянсом была бы значительно хуже, чем нынешний конфликт на Украине.