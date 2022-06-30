Кива про основную проблему Украины: генофонд страны исчезает

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива поделился своим видением главной проблемы Украины на данный момент.

Политик заявил, что в Незалежной с каждым днём становится не просто всё меньше людей, — погибают молодые и здоровые мужчины, составляющие генофонд нации и отвечающие в конечном счёте за появления следующих поколений.

"Основная проблема на Украине — исчерпание человеческого ресурса. На поле боя бросаются неподготовленные гражданские люди. Каждый день погибает 500 человек — здоровых мужчин, составлявших генофонд страны. Это славяне, наши люди, которые находятся в заложниках у Запада и киевского режима", — сказал Кива в эфире программы "Большая игра".

Экс-депутат уверен, что недалёк тот час, когда общественное сознание украинцев кардинально переменится, и они возненавидят своего лидера Владимира Зеленского, начав боготворить Россию.