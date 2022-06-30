Индонезийский лидер Джоко Видодо сказал, что передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от руководителя Украины Владимира Зеленского.
"Я передал послание Зеленского президенту Путину, выразил свою готовность наладить общение между политиками", — отметил глава Индонезии во время пресс-конференции в Москве.
Вместе с этим Видодо подчеркнул необходимость мирного решения конфликта на Украине. Также лидер республики выступил за переговоры Москвы и Киева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что пока не знает, какую информацию Зеленский отправил Путину.
Ранее сообщалось, что Видодо и его супруга Ибу Ириана встретились с президентом Украины в Киеве.
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