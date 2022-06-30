Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского

Индонезийский лидер Джоко Видодо сказал, что передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от руководителя Украины Владимира Зеленского.

"Я передал послание Зеленского президенту Путину, выразил свою готовность наладить общение между политиками", — отметил глава Индонезии во время пресс-конференции в Москве.

Вместе с этим Видодо подчеркнул необходимость мирного решения конфликта на Украине. Также лидер республики выступил за переговоры Москвы и Киева.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что пока не знает, какую информацию Зеленский отправил Путину.

Ранее сообщалось, что Видодо и его супруга Ибу Ириана встретились с президентом Украины в Киеве.