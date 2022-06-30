Молдавия "в ближайшей перспективе" может объединиться с Румынией, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз. Такое мнение выразил политический аналитик Анатолий Цэрану.
По его словам, на данном этапе у Кишинёва есть два варианта вступления в ЕС, первый из которых предполагает проведение масштабных реформ в различных областях, но он, скорее всего, затянется на "10-30 лет". Второй и более быстрый вариант — объединение с Румынией, считает эксперт.
"У Молдавии есть два варианта вступления в ЕС: самый быстрый — это объединение с Румынией", — приводит слова Цэрану РИА Новости.
Аналитик также не исключил, что привлекательность объединения с Румынией будет возрастать с течением времени, так как "реформы в Молдавии будут тормозиться, и перспектива вступления в Евросоюз — затягиваться". Более того, в случае резкого ухудшения военно-политической обстановки в регионе, вопрос объединения с Румынией станет для Кишинёва "перспективой ближайшего времени", уверен эксперт.
Ранее Евросоюз одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. После этого в Кишинёве заявили, что готовятся к длительному этапу реформ.
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