Аналитик Цэрану: Молдавия может объединиться с Румынией в ближайшей перспективе

Молдавия "в ближайшей перспективе" может объединиться с Румынией, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз. Такое мнение выразил политический аналитик Анатолий Цэрану.

По его словам, на данном этапе у Кишинёва есть два варианта вступления в ЕС, первый из которых предполагает проведение масштабных реформ в различных областях, но он, скорее всего, затянется на "10-30 лет". Второй и более быстрый вариант — объединение с Румынией, считает эксперт.

"У Молдавии есть два варианта вступления в ЕС: самый быстрый — это объединение с Румынией", — приводит слова Цэрану РИА Новости.

Аналитик также не исключил, что привлекательность объединения с Румынией будет возрастать с течением времени, так как "реформы в Молдавии будут тормозиться, и перспектива вступления в Евросоюз — затягиваться". Более того, в случае резкого ухудшения военно-политической обстановки в регионе, вопрос объединения с Румынией станет для Кишинёва "перспективой ближайшего времени", уверен эксперт.

Ранее Евросоюз одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. После этого в Кишинёве заявили, что готовятся к длительному этапу реформ.