Mirror: слова Путина о "Сармате" близки к истине

Слова президента России Владимира Путина о возможностях российской ракеты "Сармат" (по классификации НАТО "Сатана-2") не преувеличены, сообщил британский журналист Райан Фейхи в статье для издания Mirror.

По его словам, "Сармат" представляет серьезную угрозу для Великобритании и США.

Ранее Путин заявил, что не имеющий аналогов в мире ракетный комплекс "Сармат" заступит на боевое дежурство до конца 2022 года. По словам российского лидера, наличие у России такого вооружения заставит потенциального агрессора дважды подумать, стоит ли идти на конфронтацию с РФ.

Автор статьи отметил, что слова Путина по поводу "Сатаны-2" не вызывают сомнений. Западные эксперты подтверждают, что это оружие мощное и разрушительное, и у других стран мира пока нет систем защиты от него.

"Его (Путина) комментарии были близки к истине", — подчеркнул Райан Фейхи.

Ранее издание 360kuai сообщило, что Путин сделал предупреждение всем противникам России, объявив об успешном завершении испытаний ракеты "Сармат". Авторы считают, что это был ответ России на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS.