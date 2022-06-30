Львовский губернатор призвал украинцев "удобрять собой родную землю"

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий призвал украинцев "завершить начатое дело великих предков — воинов УПА*", даже если "многим из них" придется умереть.

Козицкий в Telegram процитировал основателя нацисткой организации, который заявлял, что страх смерти не должен останавливать воинов УПА*, потому что, умирая, они должны знать, что становятся удобрением украинской земли, на которой вырастут новые поколения украинцев.

"Нашей родной земле требуется ещё больше удобрений", — смотивировал земляков львовский военный голова.

Напомним, что так почитаемая во Львове УПА* - сборище военных преступников, осуществлявших во время Второй мировой войны геноцид евреев и поляков. Их жестокость поражала даже фашистов. Просуществовала на Западной Украине до 1950-х годов. Сейчас при попустительстве украинских властей активно возрождается в Незалежной и всячески пропагандируется посредством использования символики и атрибутики.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ