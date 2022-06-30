Американский лидер Джозеф Байден порассуждал о рекордном подорожании бензина в США. По мнению президента, цены на топливо растут из-за России.
Вместе с этим руководитель Штатов обвинил Москву и в продовольственном кризисе. Также политик ответил, как долго граждане должны будут покупать дорогой бензин.
"Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину", — подчеркнул Байден в ходе пресс-конференции после саммита НАТО.
По словам лидера США, конгрессмены могут одобрить предложение об отказе от налога на приобретение бензина. В этом случае стоимость топлива уменьшится, пояснил президент.
Ранее американец на фоне подорожания бензина организовал перфоманс.
"Я даже не могу себя сжечь, бензин слишком дорогой", — написал мужчина на картоне.
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