Экс-глава "Формулы-1" выразил готовность принять пулю за Путина

Британский бизнесмен, экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил о том, что готов принять пулю за президента России Владимира Путина. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс в Великобритании, сообщает издание The Sun.

Предприниматель давно знаком с российским лидером, и западные СМИ часто спрашивают Экклстоуна о его отношении к Путину. В недавней беседе с журналистом Good Morning Britain экс-глава "Формулы-1" назвал президента России первоклассным человеком и разумным лидером

"Я бы принял пулю за Владимира Путина", — сказал Экклстоун.

Он раскритиковал решение Лондона запретить россиянам и белорусам участвовать в теннисном турнире "Уимблдон". По мнению бизнесмена, неправильно отстранять теннисистов от соревнований по политическим причинам.

В 2019 году Экклстоун назвал Путина человеком слова, который должен править Европой.