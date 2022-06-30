Лавров пожелал ЕС "ничего себе не прищемить", опуская "железный занавес"

Евросоюз активно отгораживается от России, главное, чтобы, опуская этот "железный занавес", Запад "ничего себе не прищемил". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он посоветовал Европе действовать "осторожно".

"Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить", — сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.