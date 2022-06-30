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Китайцы о Зеленском на саммите НАТО в Мадриде: "Просит денег целыми днями"

Мир

Читатели "Гуаньча" подвергли критике выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Китайцы о Зеленском на саммите НАТО в Мадриде: "Просит денег целыми днями"

В ходе своей речи украинский президент высказал слова возмущения по поводу того, что Украину не включают в состав Альянса. Читатели же выразили своё недовольство действиями Зеленского и украинского правительства.

"Я смеюсь не над страной и народом Украины, а над руководителями этой страны, продажными, некомпетентными и наивными", — отметил один из читателей в комментариях.

"Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берёте деньги. Как вы сказали: "Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц", это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет", — написал другой читатель.

"Разве он не просит у людей денег целыми днями? Он двигается, когда дают деньги, и не двигается, когда не дают денег", — отметил пользователь.

"Напомните Украине китайскую поговорку: "Выгребать каштаны из огня чужими руками". Украина сейчас загребает жар, а каштаны достаются Финляндии и Швеции", — отметил комментатор.

"Украинское правительство — не есть правительство украинского народа. Украинские вооружённые силы спровоцировали войну во вред другим и только на пользу американским империалистам. Как чистый лакей американского империализма, нынешний украинский режим не заслуживает ничьих симпатий", — выразил своё мнение ещё один китаец.

Напомним, что саммит НАТО проходит с 28-30 июня в Мадриде.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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