Крупнейшая в Африке Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach намерена повысить цены на газ для покупателей из Европы. Об этом сообщает Reuters.
"Sonatrach ведёт переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями", — отмечает агентство.
По его данным, в частности алжирская компания рассматривает вариант отказа от привязки стоимости топлива к ценам на нефть марки Brent и перехода к расчётам по спотовым ценам на газ. Изменения затронут европейских покупателей из Испании, Франции, Португалии и других стран.
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