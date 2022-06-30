Крупнейшая в Африке нефтегазовая компания Sonatrach повысит цены для Европы

Крупнейшая в Африке Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach намерена повысить цены на газ для покупателей из Европы. Об этом сообщает Reuters.

"Sonatrach ведёт переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями", — отмечает агентство.

По его данным, в частности алжирская компания рассматривает вариант отказа от привязки стоимости топлива к ценам на нефть марки Brent и перехода к расчётам по спотовым ценам на газ. Изменения затронут европейских покупателей из Испании, Франции, Португалии и других стран.