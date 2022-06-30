Чешский военный эксперт Милан Водичка заявил, что Москва способна занять территорию Прибалтики всего за 15 дней в случае военного столкновения России и НАТО.
По его словам, силы быстрого реагирования военного блока в Восточной Европе насчитывают 40 тысяч человек. В соответствии со стратегией альянса, они добрались бы до горячей точки в течение 15 дней.
"Проблема в том, что за эти 15 дней русские полностью раскатают страны Прибалтики, даже если у них на ходу будут лопаться дешёвые китайские шины", — подчеркнул эксперт.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не боится за безопасность своей страны из-за возможного ответа России на ограничение транзита товаров в Калининградскую область.
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