Медведев выразил надежду, что Запад покается в собственной глупости

Бывший российский лидер, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил, что западные политики смогут осознать собственные ошибки. Если чиновники этого не сделают, Россия не пострадает, отметил экс-президент нашей страны.

"Надеюсь, что у наших бывших западных партнёров хватит храбрости признать свои стратегические просчёты… Просто покаяться в собственной глупости", — заявил Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

Вместе с этим зампред СБ отметил, что политика Запада привела к взрывному росту инфляции, продовольственному кризису, увеличению количества бедных людей.

Ранее Медведев предупредил, что власти РФ способны воспринять санкции как повод для объявления войны. Также чиновник назвал ограничительные меры международным актом агрессии.