Сенатор Ковитиди не исключила признание ДНР и ЛНР Техасом и Шотландией

В случае отделения штата Техас от США, а также Шотландии и Северной Ирландии от Великобритании, эти новые государственные образования могут признать независимость ДНР и ЛНР. Такую надежду выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Я не исключаю, что следующими, кто может признать независимость ЛДНР, может стать, например, Техас. Та же история и с Шотландией, и с Северной Ирландией", — заявила она.

Ковитиди напомнила, что Техас и Шотландия планируют в 2023 году провести референдумы об отделении от США и Британии. Подобные процессы она назвала "ярким подтверждением начала нового геополитического периода".