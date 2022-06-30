Украинский депутат и президент Литвы "поделили" территории России

В Мадриде в кулуарах саммита Североатлантического альянса обсуждали "распределение" российских территорий между соседними государствами. "Делили" их депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, Кавказу — независимость, Москву — полякам, они давно хотели туда попасть. Ещё с века так ХVI-го", — написал он.

После чего пан Гончеранко сообщил о "вечной" дружбе между Киевом и Вильнюсом.

Разумеется, это не стоит воспринимать всерьёз. Чувство юмора у многих украинских политиков довольно специфическое, а уж Алексей Гончаренко даже на этом фоне выглядит, скажем так, особенным.

Хотя, в общем, не секрет, что в Киеве выдвигают территориальные претензии к России. В списке Кубань, Белгородская, Курская, Ростовская области. Вспоминают даже о Приморском крае, территории под названием "Зелёный угол". Так в начале прошлого века называли места компактного проживания переселенцев с Украины.

Однако совсем не обращать внимания на такие заявления все же не стоит. Например, в начале июня депутат литовского сейма Матас Малдейкис высказался следующим образом: "Если Россия денонсирует признание независимости Литвы от 1991 года, тогда Литва денонсирует Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул оккупированные территории Великому княжеству Литовскому. Смоленск — это Литва!"

А ещё можно напомнить об апрельском коммюнике польского Института национальной памяти. В котором было заявлено, что решения Потсдамской конференции 1945 года, оказывается, не имели исторического обоснования.

"В апреле 1945 года Крулевец захватила Красная армия. После поражения германского Рейха великие державы на Потсдамской конференции летом 1945 года решили, что город вместе с частью Восточной Пруссии будет передан Советскому Союзу, хотя это не имело никакого исторического обоснования", — было сказано в коммюнике. Крулевцом в Институте национальной памяти именуют Калининград.