Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не боится за безопасность своей страны из-за возможного ответа России на ограничение транзита товаров в Калининградскую область. Об этом сообщает Tagesspiegel.
"Мы не боимся за свою безопасность", — приводит его слова издание.
По словам Науседы, ограничение транзита российских товаров через территорию Литвы явилось результатом "требований санкционной политики Евросоюза и правила Еврокомиссии". При этом глава государства полагает, что НАТО окажет Литве военную помощь в случае необходимости.
"Литва верит в обязательство стран НАТО оказывать помощь", — сказал Науседа.
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