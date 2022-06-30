Президент Литвы Науседа: "Мы не боимся за свою безопасность"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не боится за безопасность своей страны из-за возможного ответа России на ограничение транзита товаров в Калининградскую область. Об этом сообщает Tagesspiegel.

"Мы не боимся за свою безопасность", — приводит его слова издание.

По словам Науседы, ограничение транзита российских товаров через территорию Литвы явилось результатом "требований санкционной политики Евросоюза и правила Еврокомиссии". При этом глава государства полагает, что НАТО окажет Литве военную помощь в случае необходимости.

"Литва верит в обязательство стран НАТО оказывать помощь", — сказал Науседа.