Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми описал ситуацию вокруг транзита товаров в Калининградскую область еврейской поговоркой о "добрых делах", которые "делаются руками преступников".
В беседе с "Военным делом", он объяснил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград вызвали негативную реакцию не только в Москве, но даже в Вашингтоне. Так, один из американских генералов раскритиковал Вильнюс и заявил, что не позволит "этим очумелым втягивать США в ненужную войну с Россией" и призвал "выбросить" Литву из НАТО.
Кедми уверен, что России не придётся предпринимать какие-то шаги для разблокировки Калининградской области. Он отметил, что в настоящее время Евросоюз с подачи США готовит новое решение, которое восстановит транзит товаров.
"Добрые дела часто делаются руками преступников", — резюмировал эксперт.
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