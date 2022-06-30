Лидер Шри-Ланки Готабайя Раджапакса написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой продать республике нефть из нашей страны. Об этом рассказали британские журналисты.
О призыве главы Шри-Ланки журналистам Daily Mirror рассказал источник из администрации Раджапакса. Он поговорит с Путиным по телефону в ближайшее время, отметил чиновник.
"Согласуют официальный визит президента в Москву", — написали в СМИ.
Вместе с этим собеседник издания заявил о планах руководителя республики посетить ОАЭ для обсуждения поставок ресурсов.
Ранее власти Шри-Ланки сообщили о дефолте по внешнему долгу.
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