Daily Mirror: президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с нефтью

Лидер Шри-Ланки Готабайя Раджапакса написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой продать республике нефть из нашей страны. Об этом рассказали британские журналисты.

О призыве главы Шри-Ланки журналистам Daily Mirror рассказал источник из администрации Раджапакса. Он поговорит с Путиным по телефону в ближайшее время, отметил чиновник.

"Согласуют официальный визит президента в Москву", — написали в СМИ.

Вместе с этим собеседник издания заявил о планах руководителя республики посетить ОАЭ для обсуждения поставок ресурсов.

Ранее власти Шри-Ланки сообщили о дефолте по внешнему долгу.