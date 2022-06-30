На фоне украинского конфликта Европейский союз становится всё более зависимым от Североатлантического альянса. Об этом пишет испанская газета El Pais.
По информации издания, в связи с продолжающейся спецоперацией РФ на Украине руководители стран, входящих в состав ЕС, спешно ищут новые стандарты безопасности, которые могут предложить лишь США и НАТО.
В статье отмечается, что украинский конфликт отдаляет мечты Евросоюза о стратегической автономии.
"Ситуация на Украине подталкивает ЕС к ещё большей зависимости от НАТО", — сказано в материале.
Автор статьи добавил, что Североатлантический альянс способен превратить Европу в "территорию конфронтации". Американские власти, пояснил журналист, уже объявили о размещении дополнительных сил США в ФРГ, Испании, Италии, Польше и Румынии.
Он также обратил внимание на то, что между ЕС и НАТО нарастают разногласия, ведь они уже около шести месяцев не могут согласовать правила сосуществования.
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