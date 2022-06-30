Из порта в Бердянске вышло первое за несколько месяцев судно с зерном

Из порта в Бердянске вышло первое за несколько месяцев судно с зерном. Оно направилось в "дружественные страны", сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий.

На борту сухогруза находится 7 тыс. тонн зерна, уточнил он.

"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", — отметил Балицкий.

По словам главы запорожской администрации, порт в Бердянске безопасен и готов к перевалке грузов. Его разминирование обеспечили служащие Новороссийской военно-морской базы, а корабли Черноморского флота сопровождают торговое судно, вышедшее из порта.