Bloomberg: испытание гиперзвуковой ракеты в США обернулось неудачей

Новое испытание гиперзвуковой ракеты в США завершилось неудачей, так как при попытке пуска возникла программная проблема. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

Представитель военно-морских сил США Тим Горман пояснил, что сбой произошёл после включения двигателя на прототипе. Испытания проходили в среду, 29 июня, на Гавайях.

Несмотря на неудачный пуск, Пентагон по-прежнему надеется развернуть наступательные и оборонительные средства в намеченные сроки.

"Инициирована проверка для определения конкретных причин сбоя", — прокомментировали в Министерстве обороны США.

Bloomberg отмечает, что речь идёт об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (Conventional Prompt Strike). По информации издания, Штаты в дальнейшем планируют установить эти гиперзвуковые ракеты на подлодках типа Virginia и новейших эсминцах типа Zumwalt DDG-1000.