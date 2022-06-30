Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что НАТО в случае вступления в него Финляндии и Швеции получит больше российского присутствия у границ альянса, а не наоборот, призвав генерального секретаря Йенса Столтенберга учить географию.
"Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России", — отметил он.
Ранее генсек сообщил, что Финляндия и Швеция станут частью объединения в среду, 29 июня, однако этого не случилось.
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