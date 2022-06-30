Глава Счётной палаты США заявил о "растущих угрозах" со стороны РФ и Китая

Глава Счётной палаты США Джин Додаро в ходе выступления в Сенате по поводу бюджета для ведомства на 2023 год заявил, что со стороны России, Китая и других стран нарастает угроза национальной безопасности.

"Угрозы национальной безопасности продолжают нарастать, в том числе со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, а также другие глобальные и внутренние угрозы", — следует из его доклада.

По словам генерального контролёра, события, происходящие на Украине, могут подорвать как миропорядок, так и международную безопасность.

Кроме того, в его докладе говорится, что Пентагон планирует вложить в самые дорогостоящие оружейные программы свыше 1,79 трлн долларов.

Ранее на саммите НАТО, который прошёл в Мадриде, была одобрена новая Стратегическая концепция альянса, в которой РФ обозначена как "самая значительная угроза" для безопасности военного блока.

По мнению бывшего офицера ВМС США и экс-заместителя министра военно-морского флота Сета Кропси, участникам саммита НАТО стоило бы подумать о последствиях поражения Киева в конфликте с Москвой, поскольку для них это "было бы катастрофой".