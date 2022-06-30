Украинская журналистка опубликовала видео с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, проводящим время с семьёй в фешенебельном ресторане Лондона.
Девушка утверждает, что "случайно встретила" политика в дорогом лондонском ресторане, где он сидел за столом со всей своей семьёй, за исключением старшего сына. Порошенко с готовностью подошёл к корреспонденту и пояснил, что приехал в британскую столицу несколько часов назад. Он должен забрать некие автомобили и вскоре собирается возвращаться.
Невзирая на это, супруга экс-президента была явно недовольна съемкой и пыталась вырвать у журналистки телефон. Как рассказала девушка, потасовка окончилась для неё потерей ногтя.
На закономерный вопрос корреспондента, почему Порошенко вывез семью в безопасное место и спрятался сам, политик ответил: "мы фронте".
Месяц назад бывший президент Украины уже пытался покинуть страну и выехать в Польшу, но сделать это ему удалось с третьего раза.
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