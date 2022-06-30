Евросоюз струсил перед трудностями и оставил Литву один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Олег Жданов.
Он сравнил действия европейских политиков с "позицией страуса". По его словам, именно Евросоюз закрывал транзит своим решением.
Специалист подчеркнул: президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц отказались звонить главе РФ Владимиру Путину, чтобы сообщить, что санкции вводила не только Литва, а весь ЕС.
"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией", — написал Жданов в колонке для "Главреда".
Как пояснил эксперт, власти РФ, скорее всего, не будут применять силовые инструменты в отношении Литвы для решения проблемы с транзитом.
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