Эксперт Жданов: ЕС бросил Литву один на один с Россией в ситуации с транзитом

Евросоюз струсил перед трудностями и оставил Литву один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Он сравнил действия европейских политиков с "позицией страуса". По его словам, именно Евросоюз закрывал транзит своим решением.

Специалист подчеркнул: президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц отказались звонить главе РФ Владимиру Путину, чтобы сообщить, что санкции вводила не только Литва, а весь ЕС.

"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией", — написал Жданов в колонке для "Главреда".

Как пояснил эксперт, власти РФ, скорее всего, не будут применять силовые инструменты в отношении Литвы для решения проблемы с транзитом.