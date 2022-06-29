Эксперт РИСИ об агрессии НАТО: "Не ограничивается только вооружениями"

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение НАТО официально признать Россию главной угрозой своей безопасности.

Представитель Российского института стратегических исследований объяснил, что Североатлантический альянс избрал конфронтационный путь в отношении России, что было зафиксировано в официальном документе НАТО, прописывающем перспективы альянса на ближайшие 10 лет.

"Это говорит о том, что НАТО будет проводить политику сдерживания России, фактически противодействия национальным интересам нашей страны, выстраивая соответственно свои вооруженные силы и ведя подрывные действия, о чём они, в принципе, и говорят. Это не ограничивается только вооружениями, но и распространяется на киберпространство, на космос и на все другие сферы", — сказал Ермаков.

Эксперт считает, что Россия была готова к такому положению дел. Он подчеркнул, что многое будет зависеть о того, готово ли НАТО на практике реализовывать свои угрозы.

"Важно, чтобы Россия в информационной повестке присутствовала более активно и, соответственно, доводила до мнения западной общественности, прежде всего, те негативные последствия, которые связаны с таким агрессивным политическим курсом альянса", — выразил свою точку зрения специалист РИСИ.

Ранее генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса перевооружат ВСУ. По словам политика, техника будет соответствовать стандартам альянса.