Посол Украины в Берлине Мельник назвал Бандеру "борцом за свободу"

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал Степана Бандеру "борцом за свободу".

В интервью блогеру и журналисту из Германии Тило Юнг Мельник заявил, что пособник гитлеровцев Бандера очень важен для многих украинцев. По его словам, Бандера как олицетворение "борца за свободу" не подвластен никаким законам. Посол Украины провёл аналогию с Робином Гудом, который тоже нарушал законы. Стоит отметить, что в Германии на законодательном уровне запрещено прославлять нацизм.

"Я посещал его могилу, потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу. Борец за свободу не подвластен никаким законам", — заявил Мельник.

Однако, по мнению Мельника, Степан Бандера не связан с гитлеровской Германией. А все те массовые убийства поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны было "много убийств и зверств".

Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

*признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистскими организациями, деятельностькоторых запрещена на территории РФ.