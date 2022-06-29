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Наёмник из США Хьюн: Командование ВСУ "не хочет видеть иностранцев"

Мир

Командование украинской армии не хочет иметь дело с иностранцами, "не хочет видеть" их. Об этом заявил американский наёмник Энди Хьюн, приехавший ранее для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

"Конечно, им всё равно на иностранцев. Украинские военнослужащие, которые занимают невысокие должности, может быть, рады нашему пребыванию. Но те, кто занимают высокие должности, не хотят видеть здесь иностранцев", — сказал журналистам американец.

Хьюн также сообщил, что неоднократно становился свидетелем коррупции и некомпетентности в украинской армии. По его словам, ВСУ не оказывается никакой поддержки наёмникам.

Хьюн и другой наёмник из США Александр Дрюке были взяты в плен в боях под Харьковом. Они оба ранее служили в американской армии.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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