Мезюхо: своим сравнением политики НАТО с турникетами метро Зеленский себя унизил

Политолог Иван Мезюхо дал свою оценку словам украинского лидера Владимира Зеленского, обращённых к странам НАТО. Зеленский посетовал, что так называемая "политика открытых дверей" блока на самом деле не очень-то открыта. По его словам, она похожа на "старые турникеты киевского метро", которые вроде бы и открыты, но для прохода через них требуется плата.

Политолог считает, что такое сравнение унизительно и для самого Зеленского, и для его страны.

"Зеленский, наверное, не понял, что подобного рода сравнениями он унизил себя, свою страну, собственное национальное достоинство и гордость", — сказал Мезюхо в разговоре с RT.

При этом политолог уверен, что НАТО в обозримом будущем вообще не планирует принимать в свои ряды Украину.

"Североатлантический альянс будет просто вести боевые действия на Украине до последнего украинца руками Зеленского", — cделал вывод Мезюхо.

Ранее Зеленский подверг критике политику "открытых дверей НАТО", проведя аналогию с турникетами метрополитена.

До этого, в марте, Зеленский признал, что Альянс не планирует делать Украину своим членом.