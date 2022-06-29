Немцы призвали Шольца извиниться за смех на вопрос об Украине

Интернет-пользователи потребовали, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц принёс извинения журналистке за свой смех после её вопроса о гарантиях безопасности Украине.

На пресс-конференции по итогам саммита G7 журналистка Розалия Романец спросила у канцлера, мог бы он рассказать, какие гарантии безопасности лидеры "Большой семёрки" обещали Украине. Шольц рассмеялся и ответил:

"Да … Мог бы. На этом всё".

Комментаторы призвали канцлера принести извинения журналистке. Некоторые выразили мнение, что после этого инцидента Шольц не заслуживает того, чтобы находиться на посту лидера страны.

"Он просто трусливый пустозвон. Ответ был проявлением высокомерия и нахальства… впрочем, как и всегда", — написал один из пользователей.

Ранее политолог Евгений Сатановский прокомментировал реакцию "вечно хихикающего" Шольца на серьёзные вопросы. Он напомнил, что канцлер так же посмеивался, когда услышал про геноцид русских в Донбассе. Сатановский признался, что хочет приехать в Берлин в танковом строю и проверить:

"Он такой от природы, или от Зеленского клоунады набрался?"