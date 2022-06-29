Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Times: украинский спецназ проводит теракты на территории России
Борисов: Россия в технологиях боевых лазеров на годы опережает остальной мир
Перед Маргаритой Симоньян извинилась глава мебельного магазина за хамство
Баранец: Украина для США и НАТО сегодня — испытательный полигон
Госконтролёр Израиля предрёк мировую войну в киберпространстве
Ветеран спецназа о ликвидации грузинских наёмников: любым способом
Запашный заявил, что Данилко больше прощать нельзя: "Элита возвращала Сердючку"
В Офисе Зеленского рассказали о нежелании НАТО принять Украину в альянс
Лисичанск ночью покинули 500 бойцов ВСУ и 74 наёмника, уйдя в сторону Северска

МИД Сирии: Дамаск признала независимость ЛНР и ДНР

Мир

Сирийское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что государство признаёт независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении МИД.

Ранее президент Сирии Башар Асад поручил внешнеполитическому ведомству страны начать процедуру официального признания донбасских республик.

"Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР", — написал депутат в собственном Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Силовые структуры
Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска
Любовь Степушова Гарантии Украине? Кривая ухмылка Шольца сказала, что их нет Любовь Степушова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов Людмила Черткова Байден не сдержал обещание: доллар по 50 рублей вместо 200 Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Кедми заявил о возможном участии ВС Белоруссии в СВО на Украине
Мир. Новости мира
Кедми заявил о возможном участии ВС Белоруссии в СВО на Украине
Последние материалы
Запашный заявил, что Данилко больше прощать нельзя: "Элита возвращала Сердючку"
В Офисе Зеленского рассказали о нежелании НАТО принять Украину в альянс
Лисичанск ночью покинули 500 бойцов ВСУ и 74 наёмника, уйдя в сторону Северска
Шахназаров о критике Хаматовой поездки Миронова в Мариуполь: "Судит по себе"
Юрист Лабин: на международном трибунале будут вскрыты явные преступления Киева
ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по военному объекту в Одессе
Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду
Особняк Шатунова в Германии может достаться Разину вместо родных певца
Popular Mechanics: Сотни военных самолётов США не готовы к бою
Эксперт счёл бесперспективным законопроект об отмене штрафов за нарушения ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников