МИД Сирии: Дамаск признала независимость ЛНР и ДНР

Сирийское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что государство признаёт независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении МИД.

Ранее президент Сирии Башар Асад поручил внешнеполитическому ведомству страны начать процедуру официального признания донбасских республик.

"Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР", — написал депутат в собственном Telegram-канале.