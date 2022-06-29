Госконтролёр Израиля предрёк мировую войну в киберпространстве

Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, уже сейчас никто в мире не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман на конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022.

Он констатировал, что в настоящее время персональные данные граждан стали слишком доступными, а ситуация в мире напоминает глобальное "шоу".

"В каком-то смысле, мы все живём внутри всемирного шоу "Большого Брата". У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги, дети, здоровье в опасности, наша безопасность в опасности", — передаёт слова Энгельмана The Jerusalem Post.