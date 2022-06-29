Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, уже сейчас никто в мире не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман на конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022.
Он констатировал, что в настоящее время персональные данные граждан стали слишком доступными, а ситуация в мире напоминает глобальное "шоу".
"В каком-то смысле, мы все живём внутри всемирного шоу "Большого Брата". У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги, дети, здоровье в опасности, наша безопасность в опасности", — передаёт слова Энгельмана The Jerusalem Post.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.