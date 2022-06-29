Юрист Лабин: на международном трибунале будут вскрыты явные преступления Киева

Международные трибуналы эффективно работают по привлечению к ответственности людей, совершивших военные преступления. Об этом заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, комментируя в интервью Pravda.Ru идею главы СК РФ Александра Бастрыкина создать трибунал для оценки действий киевского режима.

Юрист напомнил, что перед созданием трибунала необходимо разработать устав, в котором будут прописаны полномочия судей и регламент работы. По его словам, Россия может организовать чрезвычайный суд совместно с ДНР и ЛНР.

"Он должен быть открыт для присоединения других государств, поскольку очевидно, что будут вскрыты явные военные преступления. Другие страны, особенно европейские, не должны оставить трибунал без внимания, если они всё-таки придерживаются идеалов построения Европы без нацизма, без фашизма. Будет правильно, если они присоединятся, но это дело добровольное, никто никого принуждать не планирует", — сказал Лабин.

Как пояснил специалист, трибунал должен проходить в формате ad hoc — чрезвычайного суда, организованного по конкретным обстоятельствам. В данном случае все события связаны с обстановкой в республиках Донбасса, указал эксперт. Он подчеркнул: чиновники и военные, подозреваемые в совершении преступлений, попадут под юрисдикцию трибунала.

Ранее Бастрыкин заявил, что в состав международного трибунала по преступлениям Киева в Донбассе и на Украине могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС.