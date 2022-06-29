Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами метро в Киеве, которые "закрываются, пока не заплатишь".
"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь", — сказал Зеленский на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Он заявил, что Киев уже "достаточно заплатил" и потребовал найти для Украины место в общем пространстве безопасности.
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