Зеленский сравнил НАТО с турникетами киевского метро

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами метро в Киеве, которые "закрываются, пока не заплатишь".

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь", — сказал Зеленский на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Он заявил, что Киев уже "достаточно заплатил" и потребовал найти для Украины место в общем пространстве безопасности.