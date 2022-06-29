Ряды полиции Мариуполя после проверок пополнили 160 бывших украинских правоохранителей. Об этом сообщил начальник полиции города Михаил Москвин.
"Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек", — приводит его слова ТАСС.
Москвин добавил, что теперь они служат в полиции ДНР. Все 160 человек прошли проверки по безопасности, но предстоят дополнительные испытания, уточнил он.
Ранее глава мариупольской полиции сообщал, что при приёме на работу будут учитываться, прежде всего, профессиональные качества кандидатов, а не их политические взгляды.
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