Politico: cаммит стран G7 в Германии стал самым неудачным за последние годы

Саммит стран G7, проходивший в баварском замке Эльмау под председательством Германии, оказался самым неудачным за последние несколько лет. Об этом сообщает Politico.

По информации американского издания, у сторон были разногласия по всем вопросам, вынесенным на обсуждение. В статье сказано, что лидеры стран G7 не способны остановить спецоперацию РФ на Украине и улучшить экономическую ситуацию в мире.

Politico отмечает, что участники саммита лишь хвастались беспрецедентным единством, однако все их попытки разобраться в проблемах во время встречи были обречены на провал.

"Чего стоит стремление G7 снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива", — подчёркивается в материале.

Авторы статьи убеждены: руководители западных стран не в силах повлиять на украинский кризис, справиться с инфляцией и улучшить ситуацию на энергетическом рынке.