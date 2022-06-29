Зеленский рассказал, как определить, употребляет ли человек наркотики

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, по какому признаку можно определить, является ли человек наркоманом.

Зеленский уточнил, что для этого существует специальный метод, с которым он познакомился на курсе криминалистики в университете.

"Первая реакция его, он, чтобы доказать, что он не наркоман, скажет, что он не наркоман. Он ответит очень подробно и детально", — поделился своими знаниями Зеленский в ролике, который выложил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале "Пул №3".

Ранее украинский военнослужащий 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук признался, что наказанием за употребление наркотиков в украинской армии являются только штрафы, никакого отстранения от службы за это не происходит. Соответственно, взимания с тех, кто попался на запрещённых веществах, потихоньку идут в карманы командного состава ВСУ, хотя официальной информации об этом, конечно, нет.