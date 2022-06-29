Шведский политик испугался футболок с короной Российской империи

Шведский муниципальный политик Ингебрикт Шевик весьма эмоционально отреагировал на футболки с гербом Российской империи, которые продавали на пароме, следующему к острову Готланд.

По его словам, он "даже немного испугался". "Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?", — цитирует шведского политика издание "ПолитРоссия".

На футболках был изображён герб шведского острова, над которым была изображена российская корона. Во время войны со Швецией Российская империя установила контроль над Готландом. Видимо, потому на футболке и появилась символика Российской империи.

Правда, сам Ингебрикт Шевик назвал такую трактовку событий прошлого производителем футболок "антиисторичной".

Остров Готланд расположен в Балтийском море примерно в ста километрах от побережья Швеции, население более 56 тысяч человек.

В последние годы на острове стали размещать дополнительные силы шведской армии, авиации и флота. В Стокгольме, разумеется, объясняют это "российской угрозой".

На острове стали регулярно проводить военные учения, с целью отработки различных стратегий его защиты. Кроме того, Готланд имеет большое значение и для Североатлантического альянса, поскольку на острове находится один из координационных центров сил НАТО в Балтийском море. Не секрет, что Швеция тесно сотрудничала с альянсом ещё до того, как было принято решение о вступлении в НАТО.

Ну а реакция шведского политика носит несколько параноидальный оттенок. Ну а как ещё можно объяснить столь бурную реакцию на изображение на футболке?