Халицкий: Польша не может оказывать украинским беженцам необходимую им помощь

По словам члена Европарламента Анджея Халицкого, Польша не может позволить себе оказывать беженцам с Украины финансовую помощь в том объёме, в котором это им требуется. Соответствующее заявление европарламентарий сделал в заявлении к ЕК, которое проанализировал RT.

Как выразился политик, на содержание украинских беженцев нужно намного больше денег, чем те, которые выделяет на них Польша, на территории которой они сейчас находятся.

А при условии ухудшения экономической ситуации в Польше Варшава испытывает значительные трудности в оказании дальнейшей поддержки беженцам, отметил Халицкий.

Хотя у некоторых беженцев и получается трудоустроиться на новом месте, на большую зарплату им рассчитывать не приходится.

"[Зарплата, которую получают беженцы — Прим. ред.] редко покрывает даже стоимость аренды жилья, не говоря о других необходимых расходах", — добавил политик.

Ввиду сказанного Халицкий призвал Евросоюз помочь в оказании прямой финансовой поддержки украинским беженцам.

"Планирует ли Еврокомиссия запустить программы по оказанию как краткосрочной, так и долгосрочной поддержки украинских беженцев?" — таким вопросом завершил своё обращение политик.

С 1 июля украинским беженцам в Польше прекратится выплата пособий, которые они до сих пор получали. Польские власти таким образом хотят, чтобы беженцы активнее решали вопрос со своим трудоустройством.