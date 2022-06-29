The Hill: Украинских беженок в Европе используют для сексуальной эксплуатации

В Европе получают широкое распространение преступные схемы, по которым украинских беженок через соцсети привлекают для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает The Hill.

По данным американского издания, количество интернет-запросов на интим с украинками в период с 27 февраля по 5 марта в Великобритании увеличилось на 200 процентов. В Испании и Польше число запросов "украинское порно" выросло на 600 и 130 процентов.

Спецпредставитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Вэл Ричи назвал такое положение дел в Европе "душераздирающим".

"Я нахожу это действительно душераздирающим. В тот момент, когда так многие пытаются защитить уязвимых украинских женщин и детей, мужчины выходят в интернет в рекордных количествах, пытаясь получить сексуальный доступ к этим женщинам", — сказал он.