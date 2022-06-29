Президент Индонезии Видодо прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Индонезийский лидер Джоко Видодо и его жена Ибу Ириана посетили Киев. Известно, что они побеседуют с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Центральном вокзале Видодо встретили заместитель руководителя МИД Украины Дмитрий Сеник и глава комиссии по межправительственным отношениям Тарас Качка. Также президент Индонезии поговорил с послами страны в Киеве.

Как написали на официальном сайте администрации Видодо, он и Ириана посмотрят на разрушенные многоквартирные дома в Ирпени. Также политик планирует посетить Украинский центр эндокринной науки и хирургии.

"Президент отправится в Мариинский дворец, чтобы встретиться с Зеленским", — отметили представители администрации лидера Индонезии.

Ранее премьер Италии Марио Драги сказал, что Видодо исключил приезд российского коллеги Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки".