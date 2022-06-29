Белоруссия может подключиться к СВО на Украине на любом этапе, считает экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
По его мнению, на следующем этапе операции силы РФ и народных республик могут выйти к Приднестровью и взять под свой контроль всё Черноморское побережье. Эксперт не исключил сценария наступления войск с севера со стороны Белоруссии. При этом в наступлении могут участвовать не только союзные силы РФ и ЛДНР, но и военные Белоруссии, поскольку украинская сторона сделала против Белоруссии "совершенно всё, что она только могла сделать".
"Включая диверсионные акты на территории Белоруссии", — сказал Кедми в интервью изданию "Военное дело".
По его мнению, белорусских бойцов могут задействовать для перерезания путей снабжения подразделений ВС Украины в восточной части страны. Подобный сценарий может стать реальностью при прохождении белорусских войск через Житомирскую область и присоединении к ВС РФ.
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