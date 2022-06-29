Кулеба: для вступления Украины в НАТО необходимо желание альянса

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что для вступления Украины в НАТО необходимо желание самого альянса.

"Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел", — отметил он.

По словам главы МИД, Киев не пересматривал намерения вступить в военный блок.

"Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции. Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве", — заключил он.

Ранее российский писатель Захар Прилепен заявил, что НАТО скоро забудет про Украину, как забыли про курдов.