Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что для вступления Украины в НАТО необходимо желание самого альянса.
"Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел", — отметил он.
По словам главы МИД, Киев не пересматривал намерения вступить в военный блок.
"Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции. Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве", — заключил он.
Ранее российский писатель Захар Прилепен заявил, что НАТО скоро забудет про Украину, как забыли про курдов.
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