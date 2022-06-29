WELT: Шольц преувеличил сплочённость G7 перед Россией

Немцы засомневались в громких заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца, о том, что страны "Большой семёрки" сплотились в ситуации вокруг Украины и решениях по санкциям в отношении России, заявила журналистка Саша Ленарц.

По её мнению, страны G7 разошлись во мнении по части экономических рестрикций против России. К примеру, лидеры стран-участниц не смогли прийти к согласию в отношении ограничений на импорт российского золота.

"Клятвенные заверения Шольца не столь однозначны, как может показаться на первый взгляд", — написала Ленарц в статье для WELT. — Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС. Неизвестно, найдёт ли эта идея отклик у большинства членов организации".

Как подчеркнула обозреватель, то же касается и российской нефти и ценового потолка на чёрное золото. Кроме того, много разногласий возникло и в отношении политики с Китаем.

"Вашингтон видит в Китае главного стратегического врага, Берлин просто называет своего наиболее важного торгового партнёра "конкурентом", — резюмировала аналитик.