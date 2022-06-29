Де Кроо: конфликт на Украине должен разрешиться только военным путём

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил главе украинского государства Владимиру Зеленскому, что конфликт России и Украины должен быть разрешен "только военным путём".

Также он заверил украинского лидера в том, что для этого НАТО продолжит предоставлять помощь Киеву.

Глава бельгийского правительства проинформировал, что на саммите лидерам альянса была возможность переговорить с Зеленским.

"Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя", — отметил он.

Ранее Зеленский выразил желание закончить боевые действия в стране к зиме 2022 года.