Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил главе украинского государства Владимиру Зеленскому, что конфликт России и Украины должен быть разрешен "только военным путём".
Также он заверил украинского лидера в том, что для этого НАТО продолжит предоставлять помощь Киеву.
Глава бельгийского правительства проинформировал, что на саммите лидерам альянса была возможность переговорить с Зеленским.
"Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя", — отметил он.
Ранее Зеленский выразил желание закончить боевые действия в стране к зиме 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.