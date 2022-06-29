Hill: в Пентагоне встревожились после слов Путина о передаче "Искандеров" Минску

Слова российского лидера Владимира Путина о передаче Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" вызвали тревогу в Пентагоне. Об этом пишет The Hill.

Автор материала Эллен Митчелл отметила, что власти США расценивают обещание Путина поставить Минску ракетные системы, способные нести ядерное оружие, как "бесцеремонное заявление".

"Конечно, каждый раз, когда кто-то произносит "ядерный", у нас возникают опасения", — приводит издание комментарий представителя Пентагона.

Митчелл убеждена: громкое заявление российского президента "серьёзно разозлило" сотрудников Минобороны США. Как пояснила обозреватель, любые фразы руководства РФ, включающие слово "ядерный", вызывают страх у американцев.

Ранее стало известно, что Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о скорой передаче Минску комплексов "Искандер-М".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул: в ходе переговоров президент РФ не говорил о поставках ракет с ядерными боеголовками, речь шла об оборудовании, которое технически способно нести разные виды оружия.