Кедми: Европейцы уже открыто насмехаются над украинским режимом

Обещанные поставки западного вооружения для ВСУ всё больше напоминают откровенное издевательство, отметил военный эксперт Яков Кедми.

Накануне Генштаб украинской армии сообщил, что страны Евросоюза отправят на Украину 90 армейских грузовиков повышенной проходимости. Что касается тяжёлого вооружения, Киеву передадут всего шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

"Европейцы уже открыто насмехаются над украинским нацистским режимом", — считает Кедми.

Даже далёкий от военной науки человек прекрасно понимает, что подобные подставки никак не смогут повлиять на ход боевых действий, а значит будут абсолютно бесполезны.

Раннее азиатские СМИ сообщали, что западные оружейные арсеналы попросту истощены. Собственного запаса оружия странам НАТО хватит только на короткий военный конфликт.