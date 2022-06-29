Захар Прилепин: в НАТО скоро забудут про Украину, как забыли про курдов

Турция согласилась поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Это означает, что страны-кандидаты признали Рабочую партию Курдистана террористической.

Занятая Турцией "принципиальная позиция" по недопуску шведов и финнов в Североатлантический альянс изначально была лишь торговлей, предположил российский писатель Захар Прилепин, и Реджеп Эрдоган успешно добился своего.

"Они ведь обихаживали курдов годами. Курды, как наивные дети, чувствовали себя нужными и защищёнными", — отметил публицист.

Он уверен, что Хельсинки и Стокгольм получили приказ из Вашингтона "предать кого нужно", но сделать всё для расширения военного блока.

"У Европы нет субъектности. Она не уважает сама себя", — считает Прилепин.

Малые народы являются пешками на геополитической арене, напомнил писатель. Когда меняется ситуация, можно забыть про курдов, свободолюбивых чеченских террористов, борющихся с "деспотией" венесуэльцев.

"Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их" — уверен публицист.