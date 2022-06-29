Безсонов: Зеленский инициировал создание ядерной бомбы в начале этого года

Украинский президент Владимир Зеленский, согласно материалам СБУ, инициировал подготовку ядерной бомбы в стране в начале 2022 года. Об этом сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, сотрудники мариупольского филиала Службы безопасности Украины под страхом, что боевики нацбатальона "Азов"* не выпустят их из города, оставили все документы и агентурные дела, а затем покинули здание. Как пояснил Безсонов, сейчас все материалы проверяют спецслужбы ДНР.

Он добавил, что некоторые документы связаны с незаконным оборотом и перемещением радиоактивных веществ по территории Украины и за её пределами.

"Сотрудники СБУ занялись этим вопросом только в начале этого года. В феврале было заявление Зеленского, где он обещал, что Украина восстановит свой ядерный потенциал и ударит по РФ", — приводит комментарий Безсонова ИА SM-News.

Первый замглавы Мининформации ДНР подчеркнул: эксперты СБУ, проверяя готовность страны к созданию бомбы, выяснили, что радиоактивные вещества перемещаются неконтролируемо. Украина вела активную работу по разработке ядерного оружия, заключил Безсонов.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.