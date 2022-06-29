Пилько: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сильно ухудшит позиции России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сильно ухудшит позиции России на Балтике, если всё же состоится, пишет в своем ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. Пока же под вопросом — как Турция будет оценивать выполнение Хельсинки и Стокгольмом договорённостей по курдскому вопросу. Вполне возможно, что торг со стороны Анкары ещё не закончен.

"Другое дело, что России следует что-то делать с обеспечением безопасности на северо-западном направлении. Калининградская область в состоянии частичной товарной блокады, появились сложности в обеспечении доступа на Шпицберген, а теперь ещё и вероятность нового расширения НАТО увеличилась", — отмечает историк.

Алексей Пилько уверен, что Москве есть чем ответить на Балтике и в Арктике, однако пока реакция Кремля довольно пассивная.

"Возможно, это объясняется незавершённой военной операцией на Украине. Однако рано или поздно заняться севером придётся", — резюмирует Пилько.